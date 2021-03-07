KOCAELİ Kocaeli'nde vaka sayılarında korkutan artış

Kocaeli'nde vaka sayılarında korkutan artış KOCAELİ'nde koronavirüs tedbirleri sürerken vaka sayılarında ki artış dikkat çekti. Kocaeli'nde 100 bin kişide 99.18 olan vaka sayısı 112.25 rakamına ulaştı. Kocaeli yüksek riskli konumunda bulunan iller arasında yer alıyor. Geçen hafta verilerine göre 100 bin kişide 99.18 olan oran son açıklanan rakamla 112.25'e yükseldi. Kocaeli'de kafe ve restoranlar açılırken, bugün kısıtlamanın kalkmasıyla vatandaşlar sokaklara akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmedikleri gözlendi.

'BÖYLE GİDERSEK BİZ KURTULAMAYACAĞIZ? Vaka sayılarında artış olduğunu söyleyen Olcay Onat, ?Yaklaşık serbestleşeli bir hafta oldu ve kafe ve restoranlarda insanlar iç içe dikkat edilmiyor ve böyle devam ederse kurtulamayacağız. Çok yüksek riskin bir altındayız. Durumumuz daha da kötüye gidiyor. Masalarda insanlar dip dibe oturuyor. Bu kadar mı özlediler birbirlerini telefon diye bir şey var. Böyle gidersek biz mahvolduk ve kurtulamayacağız. Allah sonumuzu hayır etsin. dedi.

'ARTIŞLA İLGİLİ ENDİŞELİYİZ? Halk olarak dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Onur Güven, 'Artışla ilgili endişeliyiz. Halk olarak dikkat etmeliyiz. Ne yapıyorsak iki katı dikkat etmemiz lazım. Normalleşmeye başladık ama normalleşmeyi kötü tarafa çeviren bizim dikkatsizliğimiz. Bununla ilgili daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Kırmızıya doğru gidebiliriz. Çevre illerimizde de çok fazla kırmızı illerimiz bulunuyor. Bunlara dikkat etmezsek yaşantıız daha da kötü olacak. İnsanlar zaten bir yıldır evlerinde daha çok dikkat etmeliyiz.? diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı