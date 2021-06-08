İzmit Körfezi sahilinde temizlik
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İzmit Körfezi sahilinde temizlik

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

İZMİT Kaymakamlığı'nın girişimiyle sahile ve denize atılan çöpler toplandı.

İZMİT Kaymakamlığı'nın girişimiyle sahile ve denize atılan çöpler toplandı.

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasına dikkat çekmek amacıyla İzmit Kaymakamlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katılımıyla İzmit'te sahilde ve denizin sığ kesimlerinde temizlik çalışması yapıldı. Sahile ve denize atılan çöpler toplanarak poşetlere dolduruldu. Müsilaj kirliliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde temizlik yaptıklarını söyleyen İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, "Hepimizi milletçe üzen Marmara denizinde ki bu kirliliğe karşı sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından başlatılan eylem planıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan kentlerde bir seferberlik başlatılıyor. Bunun amacı Marmara denizinde yaşanan müsilaj kirliliğine karşı deniz temizliği seferberliği yapılıyor. Biz de İzmit olarak vatandaşlarımızda farkındalık olması amacıyla temizlik etkinliği düzenledik" dedi.İnsanların denizi kirletmesi sonucu denizlerin artık refleks verdiğini belirten Derin Su Ayanoğlu, "Öğrenci arkadaşlarımızla farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik yapmak için sahile geldik. İnsanların denize fazla miktarda kirlilik bırakması sonucu deniz çok fazla kirlenmiş durumda ve ardık refleks veriyor. Biz de başka insanları temizliğe davet etmek için ve farkındalık oluşturmak için burada temizlik yapmaya geldik. İnsanların denizi kirletmemeleri konusunda artık farkında olmaları gerekiyor" diye konuştu.


- Kocaeli
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
İzmit Körfezi sahilinde temizlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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