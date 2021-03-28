Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Halil Kuru'nun (30) bıçaklanarak öldürüldüğü kavga ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Halil Kuru'nun (30) bıçaklanarak öldürüldüğü kavga ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

?Olay, dün akşam saatlerinde, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı'nda meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen kişiler parkta bir araya gelince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Kuru bıçaklanarak, B.T. ise tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kişi ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Kuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla olayla bağlantısı olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Kavga sırasında Halil Kuru'yu bıçakla yaralayarak öldüren B.T. ile, onu tabancayla ayağından vurarak yaralayan U.T. Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.


Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede
Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede
Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede
Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede
Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede
Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede
Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede
Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede
Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede
Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede
Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Semih Yalçın Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 14:56:24. #1.14#
title