Son dakika: Gölcük'te 1 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli adliyede

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Halil Kuru'nun (30) bıçaklanarak öldürüldüğü kavga ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Halil Kuru'nun (30) bıçaklanarak öldürüldüğü kavga ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

?Olay, dün akşam saatlerinde, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı'nda meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen kişiler parkta bir araya gelince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Kuru bıçaklanarak, B.T. ise tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kişi ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Kuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla olayla bağlantısı olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Kavga sırasında Halil Kuru'yu bıçakla yaralayarak öldüren B.T. ile, onu tabancayla ayağından vurarak yaralayan U.T. Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU