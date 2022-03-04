Kocaeli elektrik kesintisi! 4 Mart Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - Kocaeli elektrik kesintisi listesi ve SEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Mart Cuma günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 CUMHURİYET MAH.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 ATAKAN SK.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 BARAN SK.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 BOTANİK SK.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 DENİZ SK.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 DOST SK.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 EKİN SK.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 GÖKKUŞAĞI SK.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 KADİFE SK.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 KAHRAMAN SK.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 LEMAN SK.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 MUHSİN YAZICIOĞLU CD.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 MUSTAFA KEMAL CD.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 NARLI SK.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 YEŞİLVADİ CD.

KOCAELİ ÇAYIROVA 2022-03-04 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28841 ÖZGÜRLÜK CD.

KOCAELİ KARTEPE 2022-03-04 09:00 11:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRLEN TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28865 MİLLİYET SK.

KOCAELİ KARTEPE 2022-03-04 09:00 11:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRLEN TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28865 SADUN ATIĞ CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 GÜNEY MAH.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 5. SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 7. SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 9. SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 ADNAN KAHVECİ CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 ALBAY SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 BOYACI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 CANBAY SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 D-100 KARAYOLU CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 DADAŞ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 DEMİRKOL SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-04 09:00 17:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28731 EŞREF BİTLİS CD.

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