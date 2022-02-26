Kocaeli elektrik kesintisi! 26 - 27 Şubat Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Şubat Cumartesi günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KOCAELİ GEBZE 2022-02-26 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28682 PELİTLİ KÖYÜ

KOCAELİ GEBZE 2022-02-26 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28682 BAĞLAR YOLU CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-26 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28682 PELİTLİ MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-26 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28682 4461

KOCAELİ GEBZE 2022-02-26 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28682 4462. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-26 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28682 EŞREF SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-26 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28682 GÜVERCİN SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-26 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28682 SEZER SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-26 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28682 TAŞ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-26 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28682 YENİ MEZARLIK YOLU CD.

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