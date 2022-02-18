Kocaeli elektrik kesintisi! 19-20 Şubat Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Şubat Cumartesi günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KOCAELİ BAŞİSKELE 2022-02-18 01:00 04:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28501 SEPETLİPINAR MAH.

KOCAELİ BAŞİSKELE 2022-02-18 01:00 04:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28501 YAVUZ ÖZER CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-18 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28393 17 AĞUSTOS

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-18 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28393 KARDELEN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-18 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28393 HACI AKİF

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-18 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28393 GÜLÜZAR SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-18 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28393 YUKARI HEREKE

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-18 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28393 BORAN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-18 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28393 EMİNE SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-18 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28393 ERDEMLİ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-18 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28393 ÖZGÜ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-18 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28393 ŞİRİNYALI MAH.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-18 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28393 HEREKE YOLU SK

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