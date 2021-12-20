Kocaeli'deki sağlık merkezlerinde aşı yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
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Kocaeli'deki sağlık merkezlerinde aşı yoğunluğu yaşanıyor

Kocaeli'deki sağlık merkezlerinde aşı yoğunluğu yaşanıyor
AA / Şahin Oktay - Haberler | Sağlık

Kocaeli'de Kovid-19 aşı takvimine göre son dozunun üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar, hatırlatma dozlarını yaptırmak için aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Kovid-19 aşı takvimine göre son dozunun üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar, hatırlatma dozlarını yaptırmak için aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Aşı oranında mavi kategorideki iller arasında yer alan kentte, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Son dozunun üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar, hatırlatma dozlarını olmak için kent genelindeki hastanelere gidiyor.

Seka Devlet Hastanesinde 3. doz aşısını olan Fatih Alkan, "Aşı olmak lazım. Aşı olmazsak bu hastalık bitmeyecek. Aşı olmayınca ölüm riski de artıyor." dedi.

Erol Alan da 3. dozunu olduğunu belirterek, "Herkes aşısını olsun. Kovid-19'a yakalanmadım ama olanları gördüm. Geçirenleri gördüğüm için tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan, kentte 27 Kasım-3 Aralık'ta 100 bin kişide 327,70 olan yeni vaka sayısı, 4-10 Aralık'ta 282,04'e düştü.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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