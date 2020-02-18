Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

18.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:28
Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

'nin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, Değirmendere Merkez Mahallesi'nde 3 ayrı evde fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonlarda, fuhşa aracılık yaptığı iddia edilenler ile yabancı uyruklu kadınların da aralarında bulunduğu T.B. (46), N.K. (33) ve N.G. (35), A.M (56) ve M.G'yi (49) yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan T.B. ve A.M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, M.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu şüpheliler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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