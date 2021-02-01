İçeride binlerce hayvan var! 3 bin 500 metrekarelik dev çiftlik alev alev yanıyor
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekareden fazla alana sahip olan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çiftlikte binlerce tavuk olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.
Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 bin 500 metrekareden daha fazla alana sahip tavuk çiftliğinde yangın çıktı.
ÇİFTLİKTE BİNLERCE TAVUK VAR
Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çiftliği sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikte binlerce tavuğun olduğu belirtildi.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Yangının büyük bir alana yayılması itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırırken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK