İçeride binlerce hayvan var! 3 bin 500 metrekarelik dev çiftlik alev alev yanıyor
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İçeride binlerce hayvan var! 3 bin 500 metrekarelik dev çiftlik alev alev yanıyor

01.02.2021 08:58 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:14

Kocaeli'de 3 bin 500 metrekareden fazla alana sahip olan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çiftlikte binlerce tavuk olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 bin 500 metrekareden daha fazla alana sahip tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

Kocaeli'de tavuk çiftliği alev alev yanıyor

ÇİFTLİKTE BİNLERCE TAVUK VAR

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çiftliği sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikte binlerce tavuğun olduğu belirtildi.

Kocaeli'de tavuk çiftliği alev alev yanıyor

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yangının büyük bir alana yayılması itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırırken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İçeride binlerce hayvan var! 3 bin 500 metrekarelik dev çiftlik alev alev yanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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