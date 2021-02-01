İçeride binlerce hayvan var! 3 bin 500 metrekarelik dev çiftlik alev alev yanıyor

Kocaeli'de 3 bin 500 metrekareden fazla alana sahip olan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çiftlikte binlerce tavuk olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.