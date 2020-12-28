Kocaeli'de sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı
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Kocaeli'de sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı

28.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:30
Kocaeli'de sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden ve kurallara uymayan 4 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden ve kurallara uymayan 4 kişiye para cezası kesildi. Bazı araç sürücüleri ise geri geri giderek denetim noktasından kaçmaya çalıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini aralıksız sürdürdü. İzmit D-100 karayolu Serdar Mahallesi mevki'inde yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 2 kişiye 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerin devamında yapılan kontrollerde ise servis minibüsü kullanmak için ehliyetinin yetersiz olduğu belirlenen 41 P 9590 plakalı servis sürücüsü M.B. ve araç sahibine 2 bin 456 TL para cezası uygulandı. Denetimler sırasında durdurulan, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 5 yıllığına el konuşmasına rağmen araç kullandığı belirlenen 41 P 0736 plakalı servis sürücüsü S.Ö. ile araç sahibine 4 bin 946 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca polis ekiplerini gören bazı sürücüler ise araçları ile geri geri giderek uygulama noktasından kaçmaya çalıştı. - KOCAELİ

Kocaeli'de sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı
Kocaeli'de sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı
Kocaeli'de sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı
Kocaeli'de sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı
Kocaeli'de sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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