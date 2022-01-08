Sokak köpeklerinin bir gence saldırısı kameraya yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak köpeklerinin bir gence saldırısı kameraya yansıdı

AA / Serkan Gök - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokak köpeklerinin bir gence saldırısı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokak köpeklerinin bir gence saldırısı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Değirmendere Merkez Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde yürüyen bir gence, iki sokak köpeği saldırdı.

Saldırı sonrası panikleyerek koşmaya başlayan gencin yanına, caddedeki diğer 2 köpek de geldi.

Buradaki bir kişiyle konuşan genç, daha sonra sağ bacağını tutarak bölgeden hızlı adımlarla uzaklaştı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 sokak köpeğinin saldırdığı gencin bacağını tutarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Sokak köpeklerinin bir gence saldırısı kameraya yansıdı

Sokak köpeklerinin bir gence saldırısı kameraya yansıdı

Sokak köpeklerinin bir gence saldırısı kameraya yansıdı

Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA / Serkan Gök - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title