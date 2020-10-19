Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

19.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:52
Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde Ali B. yönetimindeki 41 P 5467 plakalı servis minibüsü ile Ahmet E. idaresindeki 34 BFP 992 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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