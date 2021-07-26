Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan fabrika işçisi yaralandı
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Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan fabrika işçisi yaralandı

Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan fabrika işçisi yaralandı
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, iş çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, iş çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'deki lastik fabrikasında vardiya çıkışı Oğuzhan E'ye ATV araçla yaklaşan şüpheli pompalı tüfekle ateş açtı.

Bacağına saçma isabet eden Oğuzhan E, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla S.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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