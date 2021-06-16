KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI
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KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sanayi bölgelerinde mobil ekiplerce aşı uygulamasına karar verilmesi üzerine Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrika çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sanayi bölgelerinde mobil ekiplerce aşı uygulamasına karar verilmesi üzerine Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrika çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

Gebze Sağlık Müdürlüğü, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi yönetim binası içinde aşı odası oluşturdu. OSB içinde fabrika çalışanları, aşılanmaya başlandı. İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Güzeller OSB'de yaklaşık 10 bin çalışanın aşılanacağını daha sonra da diğer OSB'lere geçileceğini söyledi. Gebze bölgesinde yoğun sanayi kuruluşları olduğunu kaydeden Kadıoğlu, "Gebze bölgesinde yoğun sanayi kuruluşları var. Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesinde aşılama çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. İlk olarak Güzeller OSB'ye ekiplerimiz gelip aşılama çalışmasına başladı. Burada yaklaşık 10 bin çalışan, 140 büyük ve küçük ölçekli fabrika var. Her gün ekiplerimiz gelerek saat 10.00 ile 17.00 arasında aşılama çalışması yapacak" dedi.

'SANAYİNİN AYAKTA KALMASI İÇİN BU HİZMET GETİRİLDİ'

Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan ise "Bakanımız açıkladıktan sonra temaslara geçtik. Kocaeli'nde ilk uygulamayı burada başlatalım istedik. Dün açıklandı ve bugün hemen işlem başlatıldı. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Devlet şu anda ayağa hizmet götürerek sanayinin ayakta kalması için böyle bir hizmet getirdi. İnşallah burada başarılı oluruz. Yaklaşık 10-12 bin çalışan var. Bunlar arasında aşı olan ve hastalığı geçiren var. Yaklaşık 10 bin kişi bugün itibarıyla aşılanacak" diye konuştu.

Çalıştıkları için randevu almakta zorlandıklarını belirten Zeynep İlkay Kına da "Bizim için gayet pratik oldu. Çalışma hayatından dolayı randevu almakta zorlanıyorduk. Sistemin bizim için büyük artıları var ve aşı olunca da sağlıklı bir şekilde çalışma hayatımıza devam etmek istiyoruz. Bu konuda destek oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI
KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI
KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI
KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI
KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI
KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI
KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI
KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI
KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI
KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI
KOCAELİ'DE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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