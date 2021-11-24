Kocaeli'de Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Kocaeli'de Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamürsel Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selçuk Katırcıoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Nazmi Oğuz Ortaokulu Müdürü Bilal Demir, yaptığı konuşmada, 24 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği gün olduğunu belirtti.

Öğrencileri bilgiyle donatıp geleceğe hazırlayan, onları milli ve manevi değerlerine bağlı, vicdanlı, ahlaklı, merhametli, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle dolu bireyler olarak yetiştirmenin en kutsal görevleri olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize meslek hayatlarında başarılar, emekli olan öğretmenlerimize, sağlık ve mutluluk içinde huzurlu emeklilik hayatı diliyorum."

Öğretmen ve öğrenciler, daha sonra müzik dinletisi sundu.

Etkinlikte, aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketleri, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük'te de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Anıtpark'ta tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar Mert, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kocaeli'de Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Kocaeli'de Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Kocaeli'de Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Kocaeli'de Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

 Ayşegül'ün babası: Kızım 'Pilot olacağım, göklerde uçacağım' diyordu

Ayşegül'ün babası: Kızım 'Pilot olacağım, göklerde uçacağım' diyordu

 Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title