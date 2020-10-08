Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
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Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı

08.10.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:00

Kocaeli'nde eli bıçaklı bir şahıs girdiği bir evde yaşayan yaşlı kadını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye aracının merdiveni ile balkonda kurtarılmayı bekleyen kadını kurtarıp, eve girerek şahsı etkisiz hale getirdi. Olay anını görüntülemek için yarışan çevredeki vatandaşlar ise sosyal medyayı kurallarını ihmal etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'ta yaşlı bir kadını rehin alan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, G.A. isimli bir şahıs eline aldığı bıçakla sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi. Şahıs ilk olarak hırsızlık amacı ile binanın 2. katında bulunan bir hukuk binasına girmeye çalıştı. Hukuk bürosundakilerin çabası ile içeri giremeyen şahıs apartmanın bir üst katına çıktı. Binanın 3. katında yaşayan 76 yaşındaki Emine Demir'in zilini çalan şahıs kadının kapıyı açması sonrasında üzerine yürüyerek içeri girdi. Şahıs yaşlı kadını rehin almaya çalışırken, Emine Demir evinin balkonuna sığındı.

Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı

YAŞLI KADINI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına giderek şahsa teslim olmasını söyledi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmeyen şahıs evden çıkmayacağını söyledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerindeki itfaiye aracının merdiveni ile şahsın yaşlı kadını rehin aldığı evin balkonuna ulaştı. Bir polis memuru balkona girerek şahsın yaşlı kadını kurtarması için G.A.'yı uzaklaştırmaya çalışırken, itfaiye eri yaşlı kadını merdivenin sepetine bildirdi. Daha sonra aşağı indirilen kadın ambulansa bindirildi.

Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı

EKİPLER, ŞAHSI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Demir'in kurtarılmasının ardından polis ekipleri, ellerine aldıkları biber gazları ile itfaiye aracının merdiveni yardımı ile evin balkonuna çıktı. Şahıslar eve girerek şahsı etkisiz hale getirdi. Şahıs daha sonra elleri kelepçelenerek evden çıkartılarak polis aracına bindirildi. Gözaltına alınan G.A. polis merkezine götürüldü. Yaşlı kadın ise ekipler tarafından yapılan müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı

SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP, OLAYI GÖRÜNTÜLEDİLER

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda büyük panik yaşarken sokağı dolduran bazı vatandaşlar ise o anları görüntüleyebilmek için birbirileriyle yarıştı. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak ellerine aldıkları cep telefonları ile yaşanan olayı görüntülemeye çalıştı. Polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SOSYAL MEDYA: SOSYAL MEDYA KURALLARINI İHLAL ETMEYELİM. ŞU ENTRY GİREN ARKADAŞIN MAAŞINA ZAM YAPIN ARTIK!. . .
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VTNDS: türk milleti işte
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500
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