İşçinin sırtına saplanan testere bıçağı itfaiye ekiplerince kesildi - Haberler
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İşçinin sırtına saplanan testere bıçağı itfaiye ekiplerince kesildi

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir işçinin, çalıştığı inşaatta sırtına saplanan testere bıçağı, hastanede itfaiye ekiplerince kesildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir işçinin, çalıştığı inşaatta sırtına saplanan testere bıçağı, hastanede itfaiye ekiplerince kesildi.

Marangoz olarak çalıştığı inşatta Hasan Akyol'un sırtına testere bıçağı saplandı.

Kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine giden Akyol'a burada ilk müdahale yapıldı.

Sağlık personeli, Akyol'un sırtındaki testerenin çıkarılması için itfaiye ekibinden yardım istedi.

Ekip, spiral makinesiyle Akyol'un vücudunun dışında kalan testerenin bir kısmını kesti.

Daha sonra ameliyata alınan Akyol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İşçinin sırtına saplanan testere bıçağı itfaiye ekiplerince kesildi

İşçinin sırtına saplanan testere bıçağı itfaiye ekiplerince kesildi

İşçinin sırtına saplanan testere bıçağı itfaiye ekiplerince kesildi

İşçinin sırtına saplanan testere bıçağı itfaiye ekiplerince kesildi

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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