İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
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İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden İsmail P'nin kullandığı 41 P 6039 plakalı minibüs, Barbaros Mahallesi'nde bariyerlere çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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