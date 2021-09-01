Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi Eskihisar feribot yolu kesişiminde, A.K. idaresindeki 34 LF 1949 plakalı otomobil ile B.A. yönetimindeki 34 AP 0330 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan B.A. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Son dakika haberi! SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberi! SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Derya Şensoy Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Cristiano Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 10:57:42. #1.15#

title