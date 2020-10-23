Kocaeli'de iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Kocaeli'de iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

23.10.2020 00:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 00:18
Kocaeli'de iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi'nde otomobille giden Burak Şahin İren (32) ve Yıldıray A. (36), Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçtan inerek henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Yıldıray A, yanındaki silahla İren'e ateş ederek kaçtı.

Ağır yaralanan İren, vatandaşlar tarafından aynı otomobille Karamürsel Devlet Hastanesine götürüldü. Ameliyata alınan İren, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Yıldıray A, bir süre sonra silahıyla polise teslim oldu.

Hayatını kaybeden Burak Şahin İren'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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