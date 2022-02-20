Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan D. idaresindeki 41 AHK 754 plakalı Hyundai marka otomobil, karşı yönden gelen Güner M. yönetimindeki 41 TF 087 plakalı Lada marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 41 TF 087 plakalı araç, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aynı araçta bulunan Nuray M., Elanur M. ve araç sürücüsü Güner M. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tragger, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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