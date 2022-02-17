Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA, Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayacık Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
Düzenlenen operasyonda şüpheli Y.M. (19) Yalova'nın Altınova ilçesinde gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.???????
AA / Melih Palas - Güncel