Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA, Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayacık Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli Y.M. (19) Yalova'nın Altınova ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.???????

AA / Melih Palas - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Haberler

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