Kocaeli'de fatura ödeme merkezi hakkında dolandırıcılık iddiası
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Kocaeli'de fatura ödeme merkezi hakkında dolandırıcılık iddiası

Kocaeli'de fatura ödeme merkezi hakkında dolandırıcılık iddiası
Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir fatura ödeme merkezi işletmecisinin çok sayıdaki vatandaşın faturasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir fatura ödeme merkezi işletmecisinin çok sayıdaki vatandaşın faturasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir fatura ödeme merkezine giderek elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturalarını ödeyen vatandaşlar, daha sonraki günlerde faturalarının ödenmediğini belirledi.

Ödeme merkezinin kapalı olmasından şüphelenen müşteriler, polis merkezine giderek iş yeri sahibi F.S.A. hakkında şikayetçi oldu.

Hakan Kurt, gazetecilere, merkezin bir süre önce devredildiğini belirtti.

İşletmecilerin ortadan kaybolduğunu ileri süren Kurt, "Şu an kapıya hiç gelmezse 50-60 kişi şikayet için geliyor. Bir ayda yapan sayıyı siz düşünün. Koca bir ilçenin fatura parasını toplayıp gittiler." diye konuştu.

Mehmet Cebe de çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını iddia ederek, "İşletmecinin verdiği makbuzlar sahteydi ve ben sürekli uyarmama rağmen işletmeciler vatandaşları ikna edip gönderiyorlardı." dedi.

Öte yandan mağdur vatandaşların ilçe emniyet müdürlüğüne yaptıkları şikayetlerin devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'de fatura ödeme merkezi hakkında dolandırıcılık iddiası
Kocaeli'de fatura ödeme merkezi hakkında dolandırıcılık iddiası
Kocaeli'de fatura ödeme merkezi hakkında dolandırıcılık iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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