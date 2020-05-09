Kocaeli'de fabrika yangını
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Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'de fabrika yangını
09.05.2020 08:14 | Son Güncelleme: 09.05.2020 08:14

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi mevkisinde bulunan perde sistemleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, 17 itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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