Doğa tutkunlarının çekim merkezi Sardala Koyu yaza hazır
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Doğa tutkunlarının çekim merkezi Sardala Koyu yaza hazır

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eşsiz doğasıyla tatilcilerin ilgi odağı haline gelen Sardala Koyu'nda, yaz sezonu öncesinde plaj temizliği yapıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eşsiz doğasıyla tatilcilerin ilgi odağı haline gelen Sardala Koyu'nda, yaz sezonu öncesinde plaj temizliği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sardala Koyu'nda bulunan sahilde düzenlenen temizlik etkinliğine, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Mavi Bayrak Programı yürütücüsü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yürütülen, deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan "Marine Litter Watch" isimli çalışma kapsamında toplanan çöpler, 10 farklı kategoride ayrıştırıldı.

Üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikle hem ilçenin hem plajın tanıtımı yapılarak, deniz çöpleri konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılırken, plajda plastik atıklar, cam atıklar ve yiyecek kaplarının yoğunluğu dikkati çekti.

Ayrıştırılan çöpler, değerlendirilmek üzere atık toplama merkezine gönderildi.

Doğa tutkunlarının çekim merkezi Sardala Koyu yaza hazır
Doğa tutkunlarının çekim merkezi Sardala Koyu yaza hazır
Doğa tutkunlarının çekim merkezi Sardala Koyu yaza hazır
Doğa tutkunlarının çekim merkezi Sardala Koyu yaza hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı

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