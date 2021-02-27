Kocaeli'de dijital ortama aktarılan mezarlar daha kolay ulaşılabilir hale geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Mezarlık Bilgi ve Yönlendirme Sistemi (MEBİS) uygulamasıyla vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezar fotoğraflarına ve konum bilgisine internet ortamında ulaşabiliyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü MEBİS yürütücüsü Murat Avcı, AA muhabirine, Kocaeli'nin çok göç alan bir kent olduğunu söyledi.

Avcı, bu nedenle 2018 yılında mezar yerlerinin kayıt altına alınması ve vatandaşların yakınlarının mezarlarını kolaylıkla bulması için MEBİS uygulamasını başlattıklarını anlattı.

"Kayıt altına alınan mezar sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor"

Avcı, 230 bin mezarın fotoğrafını ve konum bilgisini kayıt altına aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, telefonlarına indirdikleri programa, annesinin, babasının ya da başka bir yakının ismini yazdıktan sonra arama tuşuna bastığında o yakınının mezarını fotoğraflarıyla görmüş oluyor. Pandemi sürecinde sisteme girişler yüzde 170 arttı. İnsanlarımız hep yakınlarını hatırlamak hem de sistemi merak ettikleri için giriyorlar. Bu sistemi duyan vatandaşlar, bize çok teşekkür ediyor, çok dua ediyor. Bu projede daha fazla ne yapabiliriz diye düşünüyoruz."

"İstanbul'dan bir yakınınızın, akrabanızın mezar yerini buluyorsunuz"

Kocaeli Büyükşehir Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü Yusuf Tekel de bütün mezarlıkların haritalandırıldığını ve coğrafi kayıtlarının oluşturulduğunu söyledi.

Mezar konumlarının oluşturulduğunu aktaran Tekel, "İsim, vefat tarihi gibi bilgilerle eşleştiriliyor. Cenazelerin defni tamamlandıktan sonra kabir fotoğraflandırılması yapılıyor ve vatandaşların hizmetine sunuluyor. İsterseniz, İstanbul'dan bir yakınınızın, akrabanızın mezar yerini buluyorsunuz. Vatandaşlarımız, bir nesil sonra yakınlarının mezarlıklarını bulamıyor. Kabirlerdeki ağaçlandırmalar da yoğun olduğu için haliyle mezar yerlerini kaybedebiliyorlar. Bu sistemin il geneline tamamen yaygınlaştırılması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir hizmet"

Emekli memur 81 yaşındaki Necdet Şen, oğlu kara pilot üsteğmen Selahattin Şen'in, 1992'de Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle dışarı çıkmadıklarını dile getiren Şen, "Belediyenin bu uygulamasını ben de kullanıyorum. Güzel bir hizmet. Allah razı olsun. Bulunduğumuz yerden evladımızın, annemizin, babamızın mezarını ziyaret edebiliyoruz. Dualarımızı buradan göndermiş oluyoruz. Büyük bir hizmet." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay