Kocaeli'de cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde H.P. yönetimindeki 34 FT 8788 plakalı cip ile karşı yönden gelen M.Ç.nin kullandığı 34 KE 5444 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.Ç. sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul Caddesi'nde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kocaeli'de cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Demir Ekrem İmamoğlu
Magazin Bensu Soral Bergen Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Okan Buruk Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Şenol Güneş Mansur Yavaş Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaeli'de cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:43:31. #1.17#