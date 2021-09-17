Kocaeli'de cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde H.P. yönetimindeki 34 FT 8788 plakalı cip ile karşı yönden gelen M.Ç.nin kullandığı 34 KE 5444 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.Ç. sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İstanbul Caddesi'nde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.