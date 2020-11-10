Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
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Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

10.11.2020 22:46 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:05

Kocaeli'de, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre; kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

Kocaeli'de son aylarda koronavirüs vakalarında yaşanan hızlı artış sonrasında, pandemiye karşı alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan son karar ile il genelinde insan yoğunluğunun olduğu alanlarda maske kullanımını ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içilmesi yasaklandı.

11 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Alınan karar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ve benzeri yerler ile semt pazarlarında 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren maske indirilerek sigara içilmesi yasaklandı.

FİLYASYON EKİP SAYILARI ARTIRILACAK

Alınan kararlar kapsamında ayrıca Kocaeli genelinde koronavirüs salgını ile mücadeleyi daha üst seviyelere taşımak adına İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı görev yapan filyasyon ekip sayılarının artırılması ve hastaların evden hastaneye, hastaneden eve taşınmalarının sağlanması için gerekli olan araç ihtiyacının başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ile diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların desteği ile karşılanması kararı alındı.

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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