Kocaeli'de "Büyükşehir Acil Tamir Takımı" göreve başladı
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Kocaeli'de "Büyükşehir Acil Tamir Takımı" göreve başladı

Kocaeli'de 'Büyükşehir Acil Tamir Takımı' göreve başladı
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere "Büyükşehir Acil Tamir Takımı (A Takımı)" ekibi kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere "Büyükşehir Acil Tamir Takımı (A Takımı)" ekibi kurdu.

Kocaeli Fuarı'nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptıkları projeleri anlattı.

Acil müdahaleler için A Takımı oluşturduklarını kaydeden Büyükakın, "15 milyon liralık araç gereç ve ekipmanı tedarik ettik. Muhtarlık İşleri Dairemiz, küçük bir Fen İşleri Dairesi gibi olsun istedik. Çok yetenekli bir ekip. Dairelerdeki usta arkadaşlarımızı toplayıp bu ekibe dahil ettik." ifadesini kullandı.

Büyükakın, A Takımı'nın, muhtarlardan gelen talepleri en kısa sürede çözeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"60 milyon liralık bütçemizi, kırsal alandaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kullanıyoruz. Bu çalışmanın bir benzerini Fen İşleri Dairesi için de yapacağız. Yol Bakım Onarım Müdürlüğü, yılda ortalama 50 milyon harcıyor belki. Bu dairemiz kendi içinde küçük bakım onarım ekibi kuracak ve şehrin her yerinde yaygınlaşacak. Kırsal alanda muhtarlarımızın talebini yerine getirmek için vazife yapacak. Toplam 50 kişi 28 araçla çalışacak. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın daha mutlu olması adına bu çalışmamızı çok önemsiyorum."

Ortak kullanım alanlarındaki bakımlar yapılacak

A Takımı, kırsal bölgeler başta olmak üzere ilçelerdeki tüm mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım çalışmalarını gerçekleştirecek.

Ekipler ayrıca, iş makinesiyle tarla yollarının açılması ve düzenlenmesi, küçük parke ve torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurların kapatılması hizmeti de verecek.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve muhtarlar katıldı.

Kocaeli'de 'Büyükşehir Acil Tamir Takımı' göreve başladı
Kocaeli'de 'Büyükşehir Acil Tamir Takımı' göreve başladı
Kocaeli'de 'Büyükşehir Acil Tamir Takımı' göreve başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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