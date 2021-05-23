Kocaeli'de bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Kocaeli'de bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kocaeli'de bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 3 Mayıs'ta ilçede bir vatandaşın bisikletinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucu bisikleti çaldığı belirlenen M.O. dün gözaltına alındı.

Ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen 10 bisiklete de el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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