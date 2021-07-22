Kocaeli'de bıçaklı kavgada ölen federasyon başkanı için cenaze töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de bıçaklı kavgada ölen federasyon başkanı için cenaze töreni düzenlendi

Kocaeli'de bıçaklı kavgada ölen federasyon başkanı için cenaze töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde çıkan kavgada, eski damadı tarafından bıçaklandığı öne sürülen Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun (51) için cenaze namazı kılındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde çıkan kavgada, eski damadı tarafından bıçaklandığı öne sürülen Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun (51) için cenaze namazı kılındı.

Olgun için Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, ağabeyleri İsmail ve Recep Olgun taziyeleri kabul etti.

Törene, Olgun'un yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Fikri Işık, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcı Hasan Bitmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve federasyon üyeleri katıldı.

Cenaze namazını Olgun'un emekli imam ağabeyi Recep Olgun kıldırdı. Olgun'un cenazesinin, yarın Gümüşhane Kelkit Merkez Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli İ.G, babası M.G, annesi A.G. ile kız kardeşi H.G'nin Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Gebze Adliyesine götürüldü.

Olay

İddiaya göre, İ.G. dün velayeti annesinde olan çocuğunu almak üzere 5 yakınıyla Olgun'un Barış Mahallesi 1818 Sokak'taki evine gelmiş, boşandığı eşinin annesinin, çocuğu teslim ettiği sırada tartışma çıkmıştı.

Tartışmaya dahil olan Süleyman Olgun, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski damadı tarafından bıçaklanmıştı.

Bayramlaşmak üzere evde bulunan 4 kişi balta ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanmış, hastanelere kaldırılan yaralılardan Süleyman Olgun, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kavganın ardından şüpheli İ.G, babası M.G. ile annesi A.G. ve kız kardeşi H.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Seda Sayan Ahmet Kural Serra Arıtürk
Spor Diego Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de bıçaklı kavgada ölen federasyon başkanı için cenaze töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 19:03:21. #1.15#

title