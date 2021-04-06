Kocaeli'de beton refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde beton refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde beton refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ateş idaresindeki 41 PY 760 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Donanma Mahallesi mevkisinde, beton refüje çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü Ateş ile otomobildeki Yavuz Selim Savur, Cantürk Konya, Batuhan ve Oğuzhan Yılmaz yaralandı.
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.?
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner