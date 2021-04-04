Kocaeli'de arazi aracının devrilmesi sonucu ölen genç toprağa verildi
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Kocaeli'de arazi aracının devrilmesi sonucu ölen genç toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Serkan Gök - Haberler | Güncel
Kocaeli'de arazi aracının devrilmesi sonucu ölen genç toprağa verildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde UTV tipi arazi aracının dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ömer Faruk Kapıcıoğlu (23) defnedildi.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde UTV tipi arazi aracının dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ömer Faruk Kapıcıoğlu (23) defnedildi.

Necati Çelik Devlet Hastanesi'nden alınan Kapıcıoğlu'nun cenazesi, Acara Mahallesi'ndeki evine getirildi. Baba Abdülkadir Kapıcıoğlu ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Kapıcıoğlu'nun cenazesi, namazın ardından İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve aile yakınları katıldı.

Mert K. (23) idaresindeki 41 AFF 975 plakalı UTV tipi arazi aracı, dün akşam Yukarı Değirmendere Mahallesi Cevizlik mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten dere yatağına devrilmiş, kazada araçtaki Ömer Faruk Kapıcıoğlu hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü ise ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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