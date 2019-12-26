Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

26.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, yeni yılın ilk haftasında 4 oyun seyirciyle buluşacak.

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp ve yönettiği "Göl" oyununda, yeni bir hayat kurmak üzere göl kenarında bir eve taşınan genç bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Çağrı Mengüç, Seda Güven Şahin, Senem Akman ve Serhat Güzel'in rol aldığı oyun, 2 Ocak Perşembe ve 3 Ocak Cuma günleri saat 20.00'de, 4 Ocak Cumartesi günü ise saat 15.00 ve 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de izleyicisiyle buluşacak.

- "Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil", 5 Ocak Pazar saat 14.00'te, 8 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de beğeniye sunulacak. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

- "Günün Çorbası"

İstanbul Devlet Tiyatrosunda uzun sezon oynayan, Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası" adlı eser, 7 Ocak Salı günü saat 20.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi özelliği taşıyan oyun, taşıdığı tarihsel süreçle de dikkati çekiyor. Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrindeki gündelik hayatlar, bir çorba tarifi, bir sosyetik düğün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

- "Kurdele ya da Artı Sonsuz"

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği, farklı bir reji anlayışıyla tek başına sahnelediği "Kurdele ya da Artı Sonsuz", SDKM Oda Tiyatrosu'nda 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Oyun, iki kadının şiddet olgusunun zaman zaman çevresinde, zaman zaman tam merkezinde dolaşan yaşantılarını konu alıyor.

Kaynak: AA