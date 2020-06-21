KOCAELİ Çocukluk hayalini gerçekleştirip, seramik atölyesi kurdu
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KOCAELİ Çocukluk hayalini gerçekleştirip, seramik atölyesi kurdu

Çocukluk hayalini gerçekleştirip, seramik atölyesi kurduİZMİT'te yaşayan Çiğdem Eroğlu (37), çocukluk hayali olan seramik alanında kendi atölyesini kurdu.

21.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:00

Çocukluk hayalini gerçekleştirip, seramik atölyesi kurdu

İZMİT'te yaşayan Çiğdem Eroğlu (37), çocukluk hayali olan seramik alanında kendi atölyesini kurdu. Birbirinden güzel eserler üreten ve hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Eroğlu, amacının, geleneksel çark torna çini sanatını gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

İzmit'te oturan, 2 çocuk annesi Çiğdem Eroğlu, çocukluk yıllarında ailesiyle gittiği Kapadokya gezisinde seramik ustasının çömlek yaptığını gördü. Ustanın yaptığı figürlerden etkilenen Eroğlu, çark torna seramik sanatına ilgi duymaya başladı. 'Efsane Mehmet' olarak bilinen çömlek ustası Mehmet Yıldırım ile tanışarak ders alan Çiğdem Eroğlu, çömlek sanatını bir süre hobi olarak yaptıktan sonra kendi atölyesini kurdu. İzmit'teki atölyesinde, öğrencilerine çark torna seramik dersi veren Eroğlu, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Hobi olarak başladığı seramik sanatını mesleğe dönüştürdüğünü anlatan Çiğdem Eroğlu, "Bu mesleğe olan ilgim çok küçük yaşlarda başlamıştı. Ailemle beraber gittiğim Kapadokya gezisinde bir çömlekçi ustasının çamur yoğurduğunu gördüm. Onu izlerken hipnotize olmuştum. Kardeşim ve ablam çömlek yoğurdu ama zamanımız kalmadığı için ben çömlek yapmaya oturamamıştım ve bu benim hayatım boyunca içimde bir ukde olarak kalmıştı. Aradan yıllar geçti ve daha sonra ustam olan çömlek ustası Mehmet Yıldırım ile tanıştım. Onunla tanıştıktan sonra hem çocukluk hayalim olan hem de özlemle istediğim bu mesleği öğrenme imkanı buldum. Uzun bir süre ders aldıktan sonra Mehmet Yıldırım'dan icazet aldım ve kendi atölyemi açtım. Ondan sonra bu atölyemde seramik yapmaya ve seramik yapmak isteyenlere elimden geldiğince yardım etmeye başladım" dedi.

'SON DÖNEMLERDE KADINLARIN İLGİSİ ARTTI'

Genellikle erkeklerin uğraştığı meslek dalı olan çark torna sanatının son yıllarda kadınlar tarafından da tercih edildiğini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Geçmişe de baktığımız zaman çark torna, çanak çömlek mesleği genelinde erkek egemen bir meslek grubu olmuştur. Geçmiş yıllarda bazı sebeplerden dolayı kız çocukları bu mesleğe yönlendirilmemiş. Daha sonra kadınların da çok istek duymasıyla bu meslek biraz daha erkek egemen tarafından çıkıp, her türlü kesime ulaşmaya başladı. İlerleyen yıllarda bu meslek dalına erkeklerden ziyade kadınlar daha çok ilgi göstermeye başladı. Benim öğrencilerimin hemen hemen hepsi kadın diyebilirim. El şekillendirmede olsun, çömlek çarkında olsun kadınların talebi çok fazla oluyor. Bu mesleği ilerletip kendi çarklarını alan, evin küçük bir atölye kurup çalışıp küçük küçük üretip satışlar yapan öğrencilerim dahi var."

Koronavirüs salgını sürecinde evlerinde kalan kişilerin bir kısmının seramik sanatına yöneldiğini dile getiren Çiğdem Eroğlu, "Pandemi süreci hepimiz için çok zorlu oldu. Bu süreç bir yandan bizim işimizde farklı bir nokta açtı. Eve kapandığımız süre zarfında çamurun terapi etkisinden faydalanmak istedi insanlar. Çamurun terapi etkisini kullanarak insanlar yine evlerinde bir şeyler üretti. Belki de normal zamanda vakit bulamayan kişiler bize ulaşarak çamurunu ve çeşitli aletlerini temin edip evde üretmeye başladılar. Seramik çalışmak, toprağa dokunmak ciddi bir terapi yarattı. Bu sürecin bize böyle bir etkisi oldu" dedi.

KOCAELİ Çocukluk hayalini gerçekleştirip, seramik atölyesi kurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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