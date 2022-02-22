Kocaeli Büyükşehir Kocaeli'nin izci kulüpleriyle buluştu

KOCAELİ (Bültenler) - İlde faaliyet gösteren 21 izci kulübünden başkan ve kulüp önderleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi

Toplantıda tüm izci kulüpleri temsilcileri fikir ve önerilerini aktardı. Bu süreç içinde istek ve önerilerini aktaran temsilciler il genelinde yapılan izcilik faaliyetlerini değerlendirdi. Ayrıca, planlanan faaliyetler hakkında istişarelerde bulunulurken Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler de masaya yatırıldı.

21 İZCİ VE DOĞA KULÜBÜ BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi tarafından Antikkapı Erguvan Toplantı Salonu'nda yapılan etkinliğe geniş bir katılım oldu.

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun öncülüğünde her yıl 15-22 Şubat tarihleri arasında İzcilik Haftası "İzci Yararlıdır Haftası ve Düşünce Günü" olarak kutlanıyor. Kocaeli İzciliğinin gelişimine yön verecek en kapsamlı toplantıda böyle bir güne denk geldiğini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, toplantıya ev sahipliği yaptıkları için duydukları mutluluğu dile getirerek, katılan kulüp liderlerine teşekkür etti ve İzci Yararlıdır Haftası ve Düşünce Günü'nü kutladı.

KILAVUZ İZCİLİK PROJESİNİN ÇATISI ALTINDA

Kocaeli'nin izcilik geleceği masaya yatırılırken, izcilik adına neler yapılacağını dile getiren Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Türk İzciliğinin birleştirici misyonu içinde izciliğe destek vermeyi artırarak devam edeceğini, bu konuda kılavuz model gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Yıldırım, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın izciliğe çok önem verdiğini, izcilik ile ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini vurguladı. Yıldırım, izcilik çalışmaları ile doğa sporları branşlarına önem veren kulüplerle sık sık bir araya gelerek bu sporların gelişmesi adına kulüplerin genel istek ve taleplerini dikkatle dinlediklerini, diriliş kamp alanları ile eklenecek yeni yerlerin izcilik faaliyetlerinde kullanılabilmesi için planlama yaptıklarını ifade etti.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi, Kocaeli'nde 7'den 70'e tüm yaş gruplarının izcilik ve doğa sporları branşlarında faaliyet yürütebilecek; aynı zamanda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alabilecekleri çalışmalara imkan sağlıyor. İzcilik ve Doğa Sporları; bireylerin fiziksel ve ahlaki açıdan gelişimlerine destek olma anlamında çalışmalar yürütmekte olup zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli; sosyal, kültürel, sportif açıdan sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip bireylerin oluşumunu artıracak hizmetler veriyor.

İZCİLİK VE DOĞA SPORLARINDA MERKEZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilimizde faaliyet gösteren kulüplerimize gerekli desteği sağlayarak, izcilik ve doğa sporlarını Kocaeli'nde daha kapsamlı hale getirmek, ulaşılabilirliği arttırmak, izciliğin doğa ile özdeşleşmiş olan evrensel yapısını spor aktiviteleri ile zenginleştirmek; doğa sporları branşlarına teşvik etmek, özendirmek ve en önemlisi doğa turizmini canlandırarak, ilimizi doğa sporlarında cazibe merkezi haline getirecek çalışmalara imza atacak.

TOPLANTIYA KATILAN İZCİLİK KÜLÜPLERİ

Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulubü, Genç Nesil Gençlik ve Spor Kulübü, Gölcük Belediye Spor Kulübü, Güzergah İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü, İzmit Yeni Kuşak İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Kocaeli Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, Kocaeli Saraybahçe Gençlik ve Spor Kulübü, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, Yön İzcilik ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü, Kocaeli İz Gençlik Spor Kulübü, Ümranspor, Akçakoca Akıncılar Ocağı Okçuluk Kulübü, Yeşilay Gençlik ve İzcilik Kulübü, TÜGVA Gençlik ve İzcilik Kulübü, İHH Kulübü, Değirmendere Atılgan İzcilik İhtisas ve Doğa Sporları Kulübü, Turkuaz İzcilik Kulübü, Mikav spor kulübü olmak üzere kulüp liderleri katıldı.

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