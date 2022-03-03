Kocaeli Büyükşehir'in Kampüste Bi' Mola etkinliği sona erdi

KOCAELİ (Bültenler) - Oğuzhan Koç söyledi, üniversiteliler eşlik etti

Kültürün, sanatın, sporun, kardeşliğin ve mutluluğun adresi Kocaeli'nde; Büyükşehir'in Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği "Kampüste Bi' Mola" etkinliğinin son gününde Türk pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç sahne aldı. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alan Oğuzhan Koç'un şarkılarına üniversiteliler hep bir ağızdan eşlik etti.

UNUTULMAYACAK BİR AKŞAM YAŞATTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akademi Üniversite biriminin organize ettiği "Kampüste Bi' Mola" adlı etkinlik programlarının son gününde Oyuncu-Müzisyen Oğuzhan Koç'u ağırladı. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konseri, üniversite öğrencileriyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım da izledi.

MORAL VE MOTİVASYONU ARTIRMAK İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kampüste Bi'Mola etkinliği kapsamında pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç alkışlar arasında sahneye gelerek konserine başladı. Sanatçının ilk eseri 'Ayy Ben Hala Rüyada' adlı parçasından sonra Başkan Vekili Çakmak selamlama konuşması yaptı. Sözlerine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileterek başlayan Başkan Vekili Çakmak, üniversiteli arkadaşlarımızı sınav stresinden uzaklaştırmak ve motive etmek istediklerini ifade etti. Başkan Vekili Çakmak, "Büyükşehir Belediyesi olarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı döneminden önce kısa bir mola ile moral ve motivasyonunuzu artırmak için Kampüste Bi'Mola adlı etkinliği planladık. Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla arkadaşlarımız hızlı şekilde gereken hazırlıkları yaptı ve sizlerle güzel olan bu program ortaya çıktı. Biz, üniversiteli öğrencilerimizi dün ve bugün her zaman destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Geleceğinize yön veren üniversite hayatınızda başarılar dilerim" dedi. Selamlama konuşmasının ardından Başkan Vekili Yaşar Çakmak sanatçıya çiçek takdim etti.

KOÜ'DE OĞUZHAN KOÇ RÜZGÂRI ESTİ

Üniversitelilerin, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı dönemine moralle girmeleri için düzenlenen "Kampüste Bi' Mola" adlı etkinlik programında sahne alan sevilen sanatçı Oğuzhan Koç, birbirinden güzel eserleriyle üniversite öğrencilerine unutulmayacak bir akşam yaşattı. Bir saat 30 dakika sahnede kalan Oğuzhan Koç'un konserinde bin 400 kişilik kongre merkezinde üniversiteliler merdiven boşluklarını da doldurdu. 2 bine yakın üniversite öğrencisi büyük bir beğeniyle sanatçının tüm eserlerine eşlik ederken, konser boyunca sevilen sanatçıyı yalnız bırakmadı.

ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç, Kocaeli'de üniversiteli genç hayranlarıyla buluştu. Öğrenciler, 'Yüzük', 'Gül Ki Sevgilim', 'Bi Hayli', 'Bu Aşkın Katili Sensin', 'Sana Doğru', 'Hele Bi Gel', 'Heyecandan', 'Kendime Sardım', 'Yoksa Yasak', 'Giden Günlerim', 'Yok Sanayım', 'Her Aşk Bir Gün', 'Bulutlara Esir Olduk', 'İyi Sanıyorlar', 'Hepsi Geçiyor', 'Küsme Aşka', 'Küçücüğüm', 'Aklım Karıştı' ve 'Aşınayız' gibi sanatçının bütün şarkılarına hep bir ağızdan coşkuyla eşlik etti. Katılımın yoğun olduğu konserin son bölümünde sürpriz yaparak 'Bahçe Duvarından Aştım' türküsünü de söyleyen Oğuzhan Koç, finalde dillerden düşmeyen 'Vermem Seni Ellere' adlı şarkısını Kocaeli Üniversiteliler ile birlikte söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR ETTİ.

Üniversiteli gençlerin yoğun ilgisini gören ünlü sanatçı Oğuzhan Koç konserin sonunda kendisini izlemeye gelen üniversiteliler adına bu etkinlik için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Konser sonunda ise Oğuzhan Koç'un üniversiteli hayranları ünlü popçuyla resim çektirmek ve imza almak için birbiriyle yarıştı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında konseri izlemeye gelenler salona maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek alındı. Konser boyunca izleyenlerin maskelerini çıkarmamaları ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

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