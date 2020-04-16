KOCAELİ Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KOCAELİ Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi - Haberler
Selçuk Yıldız, İzmit, Güncel

KOCAELİ Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi

Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödediİZMİT'te, bir kişi bakkalın veresiye defterinde biriken yaklaşık 5 bin TL borcu ödedi.

16.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:50
KOCAELİ Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi

Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi

İZMİT'te, bir kişi bakkalın veresiye defterinde biriken yaklaşık 5 bin TL borcu ödedi. Bakkal sahibi Selçuk Yıldız da iyiliği devam ettirerek gün boyu ekmeği ücretsiz verdi.

İzmit Turgut Mahallesi'ndeki Pala Market isimli bakkala geçen hafta Cuma akşamı siyah bir ciple gelen bir kişi, veresiye satış olup olmadığını sordu. Bakkal sahibi Selçuk Yıldız'ın sadece tanıdığı kişilere veresiye verdiğini söylemesi üzerine gizemli kişi defteri satın almak istediğini söyledi. Yıldız'a defterdeki borcu hesaplamasını söyleyen kişi, telefon numarasını bıraktıktan sonra aracı ile uzaklaştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağından ötürü gelemeyen gizemli kişi, Pazartesi günü tekrar dükkana gelerek veresiye defterinde yazılı olan 5 bin TL'yi Selçuk Yıldız'a ödedi. Selçuk Yıldız'ın kim olduğuna yönelik sorularını cevapsız bırakan kişi, ödemeyi yaptıktan sonra gitti.

Yaşadığı olayı anlatan Selçuk Yıldız, "Cuma günü akşam üstü saatleriydi. Bir beyefendi siyah bir cip ile geldi. Bana veresiye verip vermediğimi sordu. Ben de kendisini tanımadığım için, 'Veresiye veriyorum, ama sadece tanıdığım kişilere veriyorum' dedim. O da bana, ne kadar veresiye borcu varsa hesaplamamı, bütün borcu kendisinin vereceğini söyledi. Bana telefon numarasını verdikten sonra gitti. Ben hesaplarımı yaptım. Hesabı bitirdikten sonra kendisine mesaj attım. Cuma günüydü. Haftasonu sokağa çıkma yasağı olunca gelemedi. Pazartesi günü tekrar beni aradı, sonra buraya geldi. Miktarı bana ödedi. 2 tane veresiye defterim vardı, ikisini de aldı ve gitti. Aşağı yukarı 5 bin TL'ye yakın bir meblağ vardı. Onun hepsini ödedi" dedi.

Ödeme yapan kişiyi daha önce görmediğini söyleyen Selçuk Yıldız, "Ben daha önce hiç kendisini görmedim. Arabası da 34 plakalıydı. Ben buralı olduğunu düşünmüyorum. Mahalle halkından borcu olanlar gayet sevindi. Herkes dua ediyor. Ben de buna nazaran Salı günü, bu olaydan sonra ekmekten ücret almadım. Ben de kendi hayrıma ekmek dağıttım. Hayra hayırla devam ettim" diye konuştu.

KOCAELİ Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan '4T' kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan "4T" kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
'14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz...
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mustafa Şentop Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Ebru Polat Sezen Aksu Dilan Çıtak Demet Akalın
Spor Sergen Yalçın Radamel Falcao Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Tbmm Ateş Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: KOCAELİ Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 12:50:48. #1.14#
title