"Koca yürekli belediye bu işi çözebilir mi?"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Koca yürekli belediye bu işi çözebilir mi?"

06.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:50

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde refakatçı olarak kalan Sefa Ermiş sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi'nden yardım istedi.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde refakatçı olarak kalan Sefa Ermiş sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi'nden yardım istedi. Refakatçı olarak kaldığı hastanede hastasının temiz kıyafeti kalmadığını belirterek evden eşyalarının getirilmesi konusundaki yardım çağrısına Sultangazi Belediyesi kayıtsız kalmadı.

Bağcılar'da ikamet eden ancak koronavirüs sebebiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olan bir vatandaş sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi'nden yardım istedi. Refakatçı Sefa Ermiş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Sultangazi Belediyesi'ni etiketleyerek, "Haseki Hastanesi'nde Covid bölümünde hastamın refakçılığını yapıyorum, hastaneden çıkamıyorum. Ailemde evde karantinada hastamın eşyaları kalmadı evden gelmesi lazım koca yürekli belediye bu işi çözebilir mi?" dedi.

Vatandaşın talebine cevapsız kalmayan Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri hızla vatandaşın Bağcılar'daki adresine gitti ve eşyaları alarak hastaneye getirdi.


'Koca yürekli belediye bu işi çözebilir mi?'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kastamonu Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı
Kastamonu Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı
Covid-19'a yakalanan belediye başkanı evinin balkonundan seslendi: Bu hastalıktan korkun
Covid-19'a yakalanan belediye başkanı evinin balkonundan seslendi: Bu hastalıktan korkun
Hizmet İş Sendikası ile Demirci Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Hizmet İş Sendikası ile Demirci Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Alişan Cemal Hünal Kenan Doğulu Eser Yenenler
Spor Mbaye Diagne Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Koca yürekli belediye bu işi çözebilir mi?" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 09:52:11. #1.14#
title