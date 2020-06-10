Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanası da onu bıçakladı - Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanada da onu bıçakladı Elazığ'da koca dehşeti: 3 yaralı Ayrı yaşadığı Eşi ve kaynanasını bıçaklayan şahıs kaçarken, kaynanası tarafından bıçaklandı, bir alt sokakta yere yığıldı Elazığ'da boşanma aşamasında olan eşini ve kaynanasını bıçaklayan...

- Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanada da onu bıçakladı

Elazığ'da koca dehşeti: 3 yaralı

Ayrı yaşadığı Eşi ve kaynanasını bıçaklayan şahıs kaçarken, kaynanası tarafından bıçaklandı, bir alt sokakta yere yığıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da boşanma aşamasında olan eşini ve kaynanasını bıçaklayan şahıs kaçarken, kaynanası tarafından bıçaklanınca bir alt sokakta yere yığıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. ( 40), boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi A.D.'nin kaldığı kayın validesinin evine geldi. Sözde konuşmak için eve girmeye çalışan koca, eşini boğazından, kayın validesi Ş.B.' yi ise bacağının üst tarafından bıçakladı. O esnada kayın valide de de eline geçirdiği bıçak ile damadını sırtından bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli koca yaralı kaçarken, ağır yaralanan eşi ve kayın validesi komşuların çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı koca alt sokakta yere yığıldı

Yaralı olarak kaçan koca A.D. ise bir alt sokakta yere yığıldı.Çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı koca ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan çiftin 3 çocuğu olduğu ve devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA