Koca'dan "Filyasyon olmasaydı ne olurduk?" sorusuna net cevap: Perişan olurduk
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Koca'dan "Filyasyon olmasaydı ne olurduk?" sorusuna net cevap: Perişan olurduk

Koronavirüsle mücadelede vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için yapılan filyasyon uygulamasının önemini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kez daha anlattı. Koca, filyasyon uygulamasının olmaması ihtimaline "Perişan olurduk" sözleriyle net ve etkili bir cevap verdi.

19.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:25

Son dönemde artan koronavirüs vakaları, alınan ek tedbirlere rağmen henüz istenilen seviyeye gelebilmiş değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıları doğrultusunda koronavirüs mücadelesinin en önemli noktasını ise filyasyon oluşturuyor. Koca, kendisine yönetilen "Filyasyon olmasa ne olurdu?" sorusunda "Perişan olurduk" diyerek konunun ciddiyetini ortaya koydu.

"ŞİDDETLENME YAŞIYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Van'dan sonra İzmir'deki koronavirüs bölge toplantısına katıldı. İncelemelerde bulunmak için gittiği İzmir'de çarpıcı ifadeler kullanan Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz" dedi.

"PERİŞAN OLURDUK"

Koca, İzmir toplantısında kendisine eşlik eden Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın, filyasyon sorusunda ise dikkat çekici bir yanıt verdi. "Filyasyon uygulaması olmasaydı Türkiye'nin durumu ne olurdu?" sorusunda, "Perişan olurduk" diyen Bakan, durumun ciddiyetinin iyi kavranmasını istedi.

"DÜŞÜŞE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

İzmir'de bir hareketlenme olduğunu söyleyen Koca, "İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz.

"TÜRKİYE FİLYASYONU EN İYİ HATTA TEK YAPAN ÜLKE"

Hedefin hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak olduğunu söyleyen Bakan ayrıca, "İzmir'de şu anda 445 filyasyon ekibimiz sahada çalışıyor. Türkiye filyasonu ey iyi hatta tek yapan ülke. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş vefatları yükseltti" dedi.

FİLYASYON NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'de 11 bin ekibi bulunan filyasyon uygulaması şu şekilde işliyor: Erken tanı, eve bırakma, temaslıların saptanması, arada geçen süreyi kısaltma, çağrı sistemi, gerektiğinde hastaneye götürmek.

Koca'dan 'Filyasyon olmasaydı ne olurduk?' sorusuna net cevap: Perişan olurduk
Haber Yorumları (12)
NECDET: insanlar neden yapmaları gereken şeyi yaptıkları zaman, sanki çok önemli bir şey yapmış gibi başarı sunuyorlar anlamak zor. zaten görev bu. yapmazsa başarısızlık, yapınca ise görev tamalanmış olur.
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HALKTAN BİRİ: Bir de bunu tarafsızca halkın içine inip sormak lazım. . . Ne kadar dogru ne kadar yanlış. . .
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BİLİRKİŞİ RAPORU: Halkımız korona ile ilgili her türlü tedbire uymaktadır. Eski günlerdeki gibi normal yaşantıya dönmek yakındır. Sakın ümidinizi yitirmeyiniz.
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