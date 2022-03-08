Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı, şikayetlerini dile getiren öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan

Koç Üniversitesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Türkiye'nin köklü üniversitelerinden olan Koç Üniversitesi'nde öğrenciler taleplerini dile getirmek için bir araya geldi.

ERKEK ÖĞRENCİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kadın ve erkek öğrencilerin bir arada yemek yemek istediğini söyleyen öğrenciler, Öğrenci Dekanı'nın tepkisiyle karşılaştı. Genel Sekreter ile birlikte öğrencilerin olduğu alana gelen Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın, öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra bir erkek öğrencinin üzerine yürüdü.

DEKAN'DAN ÖĞRENCİYE: SEN NE DİYORSUN LAN!

Sayın'ın öğrenciye yönelik "Sen ne diyorsun lan!" sözleri tepki çekti. Öğrenci ise söz konusu anları Twitter hesabından paylaşarak şunları yazdı:

"Yiğit sayın'ın üstüme yürümesi, lan demesi falan aklımda kalmadı. Ona gerekli cevabı verdiğime inanıyorum ama şusekreterin yurtlardaki katı cinsiyet ayrımı meselesine verdiği "Ben akademik nedenlerle Koç'a geldiğinizi sanıyordum" demesi... Hala sinirliyim buna, çok sinirli.

"BAŞKA BİR ÖĞRENCİNİN DE ÜSTÜNE YÜRÜDÜ"

Bir de Sayın ağzından yanlışlıkla çıkmış gibi davranıyor oysa diğer öğrenciler slogan atarken, benden biraz uzakta, aynı kelimeyi başka bir öğrenciye kullandığını bizzat duydum. Benzer biçimde üstüne yürüdü.

Sayın bunları hep yapıyor ama gerçekten sinirlendiğinden bile değil. Taktik olduğunu düşünüyorum. Sıkışınca, ortamı germek, öğrenciyi korkutmak için illa ki buna benzer bir şeye başvurur. Birini seçer bağırır, sert çıkar.

"BENİ UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN DOSTLAR, BU HATAYDI"

Son bir şey: Adam bana bağırıp üstüme yürürken, ona şiddetsiz, hakaretsiz cevap verdim. Bu durumda beni alıp uzaklaştırmaya çalışan dostlar, bu hataydı. Ben ona vuracak veya hakaret edecek değilim ama siz beni uzaklaştırmaya çalışınca ben sorun çıkarmış, tehlikeliymiş gibi oluyorum."