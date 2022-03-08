Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı, şikayetlerini dile getiren öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan
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Koç Üniversitesi'nde kadın ve erkek öğrencilerin aynı yerde yemek yeme talepleri de dahil olmak üzere birçok talebini dile getirdiği sırada, Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın'ın şikayetlerini aktaran bir öğrencinin üzerine yürüyerek "Sen ne diyorsun lan" demesi büyük tepki çekti. Dekanın üzerine yürüdüğü öğrenci yaşananları Twitter hesabından anlatırken, o anlara ait videoyu da paylaştı.
Koç Üniversitesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Türkiye'nin köklü üniversitelerinden olan Koç Üniversitesi'nde öğrenciler taleplerini dile getirmek için bir araya geldi.
Kadın ve erkek öğrencilerin bir arada yemek yemek istediğini söyleyen öğrenciler, Öğrenci Dekanı'nın tepkisiyle karşılaştı. Genel Sekreter ile birlikte öğrencilerin olduğu alana gelen Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın, öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra bir erkek öğrencinin üzerine yürüdü.
Sayın'ın öğrenciye yönelik "Sen ne diyorsun lan!" sözleri tepki çekti. Öğrenci ise söz konusu anları Twitter hesabından paylaşarak şunları yazdı:
"Yiğit sayın'ın üstüme yürümesi, lan demesi falan aklımda kalmadı. Ona gerekli cevabı verdiğime inanıyorum ama şusekreterin yurtlardaki katı cinsiyet ayrımı meselesine verdiği "Ben akademik nedenlerle Koç'a geldiğinizi sanıyordum" demesi... Hala sinirliyim buna, çok sinirli.
Bir de Sayın ağzından yanlışlıkla çıkmış gibi davranıyor oysa diğer öğrenciler slogan atarken, benden biraz uzakta, aynı kelimeyi başka bir öğrenciye kullandığını bizzat duydum. Benzer biçimde üstüne yürüdü.
Sayın bunları hep yapıyor ama gerçekten sinirlendiğinden bile değil. Taktik olduğunu düşünüyorum. Sıkışınca, ortamı germek, öğrenciyi korkutmak için illa ki buna benzer bir şeye başvurur. Birini seçer bağırır, sert çıkar.
Son bir şey: Adam bana bağırıp üstüme yürürken, ona şiddetsiz, hakaretsiz cevap verdim. Bu durumda beni alıp uzaklaştırmaya çalışan dostlar, bu hataydı. Ben ona vuracak veya hakaret edecek değilim ama siz beni uzaklaştırmaya çalışınca ben sorun çıkarmış, tehlikeliymiş gibi oluyorum."