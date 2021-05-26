KOBİ ne demek ? Kobiler ne yapar, neye göre sınıflandırılır?

KOBİ esasında küçük ve orta boyutlu işletmeler kelimelerinin kısaltılmış tanımıdır. Söz konusu kavram küçük ve orta boyuttaki işletmelerin belli yatırım ve teşviklerden yararlanabilmeleri bakımından devlet tarafından ortaya çıkarılmıştır. Peki, KOBİ ne demek ? Kobiler ne yapar, neye göre sınıflandırılır?

KOBİ esasında küçük ve orta boyutlu işletmeler kelimelerinin kısaltılmış tanımıdır. Söz konusu kavram küçük ve orta boyuttaki işletmelerin belli yatırım ve teşviklerden yararlanabilmeleri bakımından devlet tarafından ortaya çıkarılmıştır. Peki, KOBİ ne demek ? Kobiler ne yapar, neye göre sınıflandırılır? İşte detaylar haberimizde...

KOBİ NE DEMEK?

KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler." olarak tanımlanmıştır.

Günümüzde KOBİ Tanımı sadece üretim sektörünü değil, aynı zamanda tüm hizmet sektörünü de kapsamaktadır. Bu aynen Kalite Güvence Sistemlerinin öncelikle üretim sektöründe başlayıp, sonradan hizmet sektörüne de yayılması gibidir.

Kobi işletmeler KOSGEB adı verilen devlet kuruluşuna bağlı ve bu kuruluş aracılığıyla devletin sunduğu birçok hibe ve destekten faydalanmaktadır. Bu teşviklerin genel amacı iş hacmini genişletmek ve ekonominin geniş bir parçası olan KOBİ lerle doğru orantıda büyüyen bir ekonomi elde etmektedir. Kobilerin uzun seneler nesillerden nesillere devam edebilecek bir yapıya ulaşması için kurumsallaşmaları gerekmektedir.

KOBİ NE YAPAR?

KOBİ'ler varlıklarıyla önemli bir konuma sahiptirler. Buna göre KOBİLER ne iş yapar sorusunun cevapları şu şekilde sıralanabilir;

- Daha az oranlardaki yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlarlar.

- Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam olanağı yaratırlar.

- Yapıları itibariyle ekonomideki olumsuzluklardan daha az etkilenirler.

- Teknolojik yeniliklere daha yatkın bir yapıya sahiptirler.

- Taleplerdeki değişikliklere ve çeşitliliklere daha kolay uyum gösterirler.

- Bölgelerarası dengeli kalkınmayı sağlarlar.

- Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez nitelikteki destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak varlık gösterirler.

- Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurunu oluştururlar.

- Kobiler, gelir dağılımında mevcut olan çarpıklıkları en aza indirir.

- Ferdi tasarrufları teşvik ederler, yönlendirir ve hareketlendirirler.

KOBİLER NEYE GÖRE SINIFLANDIRILIR?

KOBİ'ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.