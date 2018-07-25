Kobi Dostu Cobot'lar Gerçek Anlamda Esnek Üretim Sağlıyor

Üretim süreçlerindeki esneklik ihtiyacıyla robot teknolojisine yönelecek KOBİ'ler üretimini verimli hale getirecek

Yüzde 58'lik pazar payıyla 50'den fazla ülkede sektördeki liderliğini sürdüren Universal Robots, şimdiye kadar yaklaşık 25 bin Cobot kurulumuyla globalde ve Türkiye'de insan merkezli otomasyonu herkese ulaştırmayı hedefliyor. Universal Robots'un Cobot'ları robot programlama uzmanlığı gerektirmeyecek şekilde kolay programlanabilir olması, hızlı kurulum, esnek konumlandırma ve iş birliğine dayalı (Collaborative) yapısı sayesinde KOBİ'lere önemli avantajlar sağlıyor. Universal Robots'un Cobot'ları ile KOBİ'ler üretimi verimli hale getirecek.

KOBİ'LER DE KOLABORATİF ROBOT TEKNOLOJİSİYLE OTOMASYONA KOLAYCA GEÇİYOR

KOBİ'lerin robot teknolojisine geçişiyle ilgili konuşan Universal Robots Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, "KOBİ'ler büyük ölçekli üretim yapmadıklarında robot teknolojilerine yatırım yapmak ve bu teknolojileri kullanmak konusunda tereddüt yaşıyorlardı. Bu tereddüt, Universal Robots ile aşılmaya başladı. Cobot'lar, endüstri alanındaki büyük işletmelerle birlikte KOBİ'ler için de önemli katkılar sağlıyor. Günümüz üretim süreçlerinin değişime uğrayarak esnek bir hale gelmesi ihtiyacı ve kolaboratif robotun mucidi Universal Robots'un geliştirdiği ileri teknolojiyle kullanıcılara sağladığı sayısız avantaj, KOBİ'leri de kolaboratif robot teknolojilerini kullanma yönünde bir değişime zorluyor" dedi.

KOBİ'LER GERÇEK ANLAMDA ESNEK ÜRETİMLE VE BİRÇOK YENİLİKLE TANIŞIYOR

Son dönemde KOBİ'lerin robot teknolojileri kullanma eğilimlerine bakıldığında; sadece yüksek adetlerde aynı kalitede üretim yapmanın dışında gerçek anlamda esnekliğe ihtiyaç duyduklarını, kaliteden ödün vermeden, düşük üretim adetleri için hızlı değişimlere cevap verebilmeyi önemsedikleri gözlemleniyor. Bu çerçevede iş birliğine dayalı kolaboratif robotlar küçük işletmeler için de daha fazla talep görecek ve geleceğin iş modeli kolaboratif robotta olacak.

Sağladıkları bu avantajların dışında insanla birlikte güvenli olarak iş birliğine dayalı çalışabilmesi, az alan kaplaması, esnek konumlandırılarak farklı görevler içinde kullanılabilmesi, hızlı kurulum ve programlama yapılabilmesi, robotun el ile hareket ettirilerek de programlanabilmesi, UR Akademi ile online olarak ücretsiz sunulan interaktif eğitim, 220 V güç gereksinimi ve az enerji tüketimi, UR+ ekosistemiyle Taş-Çalıştır ve Üretime Başla! konsepti vb. birçok avantaj ilekullanıcılarına kalite, esneklik, ergonomi ve maliyet avantajı sağlıyor. Universal Robots'un sağladığı bu avantajlar; kullanıcıların bulundukları iş alanında rekabetçi olmalarını sağlıyorlar.

Geniş uygulama alanları ile paletleme, paketleme, enjeksiyon makineleri, makine besleme, yapıştırma, boya, cıvatalama, kalite kontrol, alma bırakma, montaj, test ve laboratuar işlemleri gibi küçük veya büyük işletmelerde üretim süreçlerinin farklı aşamalarında kullanılıyor.

24 SAAT BOYUNCA ÜRETİM MÜMKÜN

Cobot'lar genellikle basit bir süreci çalışanlarla hemen hemen aynı hızda gerçekleştirir, bu nedenle manuel olarak elde edilen üretim miktarından memnun olunan durumlar için operasyonlar otomatikleştirilebiliyor. Robota uygun yörüngeleri öğreterek ve maksimum taşıma kapasitesine dikkat ederek Cobot 24 saat boyunca üretim gerçekleştirilebiliyor. Böylece verimlilikte bir artış gözlemleniyor.