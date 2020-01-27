Kobe Bryant'ın ölümü spor, sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu: 'Hissettiğim acıyı anlatmaya...

27.01.2020 04:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 04:00

Los Angeles Lakers basketbol takımının efsanevi oyuncusu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından, sevenleri Los Angeles'ta efsaneleştiği spor merkezi Staples Center'ın önüne koştu.

Merkezin önüne çiçek bırakan sevenleri arasında ağlayanlar olduğu görüldü.

Spor, sanat ve siyaset camiasından pek çok isim de sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

ABD Milli Basketbol Takımı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Oyun gerçek bir şampiyonunu yitirdi. Bryant ailesine ve bugün hayatını kaybeden diğer kişilerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Eski LA Lakers Başkanı ve oyuncusu Magic Johnson, "Arkadaşım, bir efsane, eş, baba, kardeş, Oscar sahibi ve Laker'da tüm zamanların en iyisi gitti. Kabul etmesi zor. Kobe oyunumuzun lideriydi, hem erkek hem de kadın oyuncuların akıl hocasıydı" dedi.

NBA'in unutulmaz oyuncusu, 6 kez şampiyonluk yaşayan Michael Jordan yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kobe'nin ve Gianna'nın ölümüyle ilgili korkunç haberlerden şoke olmuş durumdayım. Hissettiğim acıyı kelimeler ifade etmeye yetmez. Kobe'yi seviyordum - benim küçük kardeşim gibiydi. Sık sık konuşurduk ve bu sohbetleri özleyeceğim. Sıkı bir rakipti, basketbolun en iyilerinden biri ve itici bir güçtü. Kobe aynı zamanda ailesini çok seven harika bir babaydı ve kızının basketbol sevgisinden büyük gurur duyuyordu. Yvette ve ben Vanessa'ya, LA Lakers'a ve dünya çapındaki baskotbolseverlere bağsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Eski ABD Başkanı Barack Obama, "Kobe sahada bir efsaneydi ve bir o kadar anlamlı olacak ikinci yarıya yeni başlıyordu. Gianna'yı kaybetmek bir ebeveyn olarak bize daha da acı veriyor. Michelle ve ben, Vanessa'ya ve tüm Bryant ailesine bu hayal dahi edemediğimiz günde sevgilerimizi ve dualarımızı yolluyoruz" dedi.

Bir dönem LA Lakers'da birlikte forma giydiği oyuncu arkadaşı Shaquille O'Neal, "Yeğenim Gigi'yi ve arkadaşımı, kardeşimi, şampiyon kazanmadaki ortağımı, kankamı kaybettiğim bu trajik ve üzücü anda çektiğim acıyı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum ve özleyeceğim. Bryant ailesine ve diğer kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

NBA'in en çok sayı atma rekorunu elinde tutan eski ABD'li basketbolcu Kerim Abdül Cabbar, "Pek çok kişi Kobe'yi bir jenerasyonun basketbol oyuncularına ilham veren olağanüstü sporcu olarak hatırlayacak. Ancak ben onu bir sporcudan çok daha fazlası olan bir kişi olarak hatırlayacağım" mesajını paylaştı.

Bryant'ın eski takım arkadaşı Pau Gasol'un paylaştığı mesaj şöyle: "Yıkılmaktan da öte bir haldeyim... Ağabeyim... İnanamıyorum"

NBA tarihinin en aykırı kişiliklerinden biri, 5 kez şampiyonluğa ulaşmış oyuncu Dennis Rodman, "Arkadaşım Kobe Bryant'ın ölümünü öğrenmekten büyük üzüntü duyuyorum. Dualarım eşi Vanessa, çocukları ve LA Lakers ailesi ile" dedi.

Amerikalı basketbolcu Deron Williams, "Söyleyecek kelime bulamıyorum! Kendisine karşı mücadele ettiğim en iyi yarışmacı. Çocukken seni izlerken bile çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

NBA ligi takımlarından Orlando Magic, akşam saatlerinde LA Clippers ile oynayacakları maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağını duyurdu.

"Orlando Magic, Kobe Bryant'ın ölümünü öğrenmekten büyük bir üzüntü duyuyor. Bryant ailesine, LA Lakers'a ve bugün meydana gelen trajedide hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, Kobe Bryant hakkında birden fazla taziye mesajı paylaştı. İlk mesajında "korkunç bir haber" ifadelerini kullanan Trump, ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kobe Bryant, tüm zamanların en iyi basketbol oyuncularından biri olmanın yanı sıra, hayatına daha yeni başlıyordu. Ailesini çok seviyordu ve gelecek için arzuları vardı. Güzel kızının, Gianna'nın kaybı, bu anı daha da kahredici yapıyor."

Eski basketbolcu Tony Parker birlikte görüldükleri bir fotoğrafla birlikte, "Bu haber beni çok üzdü, sen gerçek bir efsaneydin, ve dosttun. Huzur içinde yat Kobe Bryant, eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Chicago Bulls takımı ile 6 kere NBA şampiyonu olan Scottie Pippen, "Dondum kaldım. Kelimeler tarif etmeye yetmez. İnanılmaz üzücü ve trajik bir gün" dedi.

Philadelphia 76ers basketbol takımının oyuncularından Joel Embiid, Bryant'ı izledikten sonra basketbolcu olmaya karar verdiğini yazdı:

"Nereden başlayacağımı bile bilemiyorum. Basketbol oynamaya, 2010 finallerini izledikten sonra KOBE sayesinde başladım. Daha önce basketbol maçı hiç izlememiştim ve bu finaller hayatımın dönüm noktası oldu. KOBE GİBİ OLMAK İSTEDİM. Şu an ÇOK ÜZGÜNÜM!!!!"

Sekiz Olimpiyat Altın Madalyası sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain Bolt, Bryant ile birlikte çekildiği fotoğrafın üzerine, "Hala inanamıyorum" notunu düştü.

Amerikalı rap sanatçısı Kanye West, "Kobe, seni seviyoruz kardeşim. Ailen için dua ediyoruz ve yaşadığın ve verdiğin ilham için şükrediyoruz" dedi.

Miami Heat ile 3 kez NBA şampiyonluğuna ulaşan Dwayne Wade, "Hayır, Tanrım, lütfen, hayır" mesajını paylaştı.