Kobe Bryant'ın anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak
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Kobe Bryant'ın anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak

Kobe Bryant'ın anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak -Efsanenin anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak Beylikdüzü Belediyesi, 13 yaşındaki kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın anısına Spor ve Sosyal Yaşam Alanı'nda yer alan basketbol...

01.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:51

Kobe Bryant'ın anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak

-Efsanenin anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi, 13 yaşındaki kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın anısına Spor ve Sosyal Yaşam Alanı'nda yer alan basketbol sahasını yeniledi. Yenilenen sahanın zemini ünlü basketbolcunun takımının renkleri ile boyanırken basketbol potalarına fotoğrafları ile giydirmeler yapıldı.

Pandemi sürecinin ardından tazelenme hareketi başlatan Beylikdüzü Belediyesi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye bu kez, helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ı unutmadı. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Spor ve Sosyal Yaşam Alanı'nda yapılan çalışmada sahanın zemini, Bryant'ın takımı Los Angeles Lakers'ın renkleri olan mor ve sarıya boyanırken potalara ünlü basketbolcunun fotoğraflarından giydirmeler yapıldı. Aynı zamanda Bryant'ın basketbol kariyerine başladığında giydiği 8 ile emekli olduğunda taşıdığı 24 forma numaraları ve lakabı olan 'Black Mamba' yazısı da zemine resmedilerek ölümsüzleştirildi.

"Tüm sporcularımızı alanımızı yaşatmak için bekliyoruz"

Efsane ismin anısına yapılan düzenlemeyle ilgili konuşan Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürü Fidan Gül; "Beylikdüzü Belediyesi, spora ve sporcuya her zaman değer veren bir anlayışla çalışmalar yapmıştır. Kısa bir süre önce kaybettiğimiz basketbolun simge isimlerinden biri olan Kobe Bryant'ın anısını Beylikdüzü'nde yer alan tesisimizin basketbol alanında yaşatmak istedik. Yaptığımız düzenleme ile Türkiye'de ilçe belediyesine ait bu özellikteki tek saha oldu.Tüm basketbol severleri ve sporcularımızı bu alanımızı yaşatmak için bekliyoruz" dedi.

Kobe Bryant'ın anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak

Kaynak: İHA

Manşet

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