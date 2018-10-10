Kobani ve Rojava'yı bahane ederek gösteri yapan 9 kişiye gözaltı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde 2014 tarihinde Kobani ve Rojava'da yapılan sözde saldırıları kınamak amacıyla kanunsuz eylem yaptığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce; açık kaynak araştırmalarında www.youtube.com.tr isimli sosyal paylaşım sitesinde 'caldıranajanscaldıran' isimli youtube kanalında 26 Temmuz 2014 tarihli 'yürüyüş' başlığı adı altında yayınlanan Kobani ve Rojava'da sözde yapılan saldırıları kınamak amacıyla yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katıldığı ve kanunsuz eylem yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak 9 Ekim 2018 günü yapılan operasyonda; toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında; 2 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir" denildi.