Kobani olayları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 17 HDP'li tutuklandı
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Kobani olayları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 17 HDP'li tutuklandı

02.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:55

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 HDP'liden 17'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 HDP'liden 17'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda eski milletvekili ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, gözaltına alındıkları illerden Ankara'ya getirildi. Dün gece saatlerinde tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 20 HDP'liden 17'si tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında HDP eski MYK üyeleri Can Memiş, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu gibi isimler de yer aldı. Öte yandan HDP eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan'ın yanı sıra HDP eski MYK üyesi Gülfer Akkaya ise yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest kaldı.

Tutuklama kararı sonrasında aralarında HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da bulunduğu bir grup HDP'li Ankara Adliyesi önünde sloganlar atarken polisin müdahalesi ile dağıldı.

(İHA)

Kobani olayları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 17 HDP'li tutuklandı
Kobani olayları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 17 HDP'li tutuklandı
Kobani olayları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 17 HDP'li tutuklandı
Kobani olayları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 17 HDP'li tutuklandı
Kobani olayları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 17 HDP'li tutuklandı
Kobani olayları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 17 HDP'li tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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