Koalisyon nedir, ne demek? Koalisyon hükümeti nedir? Koalisyon kurmak ne demek?

Koalisyon nasıl kurulur? Çeşitli güçlerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak yönetim olarak ifade edilen koalisyon anlamı da araştırılanlar arasında bulunuyor. Türkiye siyasi tarihinde de sık sık rastlanan koalisyon hükümetleri birçok ülkede karşılaşılan bir durumdur. Koalisyon ne anlama geliyor?

Koalisyon hükümeti, birden fazla parti veya gruba bağı üyelerden oluşan karma hükümet modeli olarak biliniyor. Tek partinin çoğunluğu yakalayamadığı durumlarda işleyen bir yönetemdir. Koalisyon kelimesi de bir hedefe ulaşmak için bir araya gelmek anlamını ifade eder. Koalisyon hakkında detaylar...

KOALİSYON NE DEMEK?

Koalisyon, iki veya daha fazla kişinin, hiziplerin, devletlerin, siyasi partilerin, orduların ortak hedefe ulaşmak için bir ortaklık içinde geçici olarak birlikte çalışmayı kabul etmesiyle oluşan bir grup anlamında kullanılır. Bir hedefe ulaşmak için bir araya gelmeyi ifade eder.

Parlamenter sistemde birden fazla partinin bir araya gelerek oluşturdukları ittifakla, ülkeyi ortak olarak yönetmelerine denir.

KOALİSYON HÜKÜMETİ NEDİR?

Koalisyon hükümeti, birden fazla siyasi parti ya da gruba bağlı üyelerden oluşan karma hükümet sistemidir. Yasama meclislerinde bir tek partinin çoğunluğu elde edemediği durumlarda, en çok sandalyeye sahip partinin başkanının kabineyi kurmakla görevlendirilmesi gerekir. Koalisyon hükümetlerine daha çok seçimlerde nispi temsil sistemini benimsemiş ülkelerde rastlanır.

KOALİSYON KURMAK NE DEMEK?

Özellikle siyasette kullanılan koalisyon kurmak kelimesi, tek partinin çoğunluğu elde edemediği durumlarda meclisteki en çok sandalye sahibi diğer partilerden anlaşma sağlananlarla yapılan ortak hükümet kurma duyrumudur.

TÜRKİYE KOALİSYON HÜKÜMETLERİ

1961-1962 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi Koalisyonu

1962-1963 arasında Cumhuriyet Halk Partisi -Yeni Türkiye Partisi -Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Bağımsızlar Koalisyonu

1963-1965 Cumhuriyet Halk Partisi -Bağımsızlar Koalisyonu

26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974 Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selamet Partisi Koalisyonu

31 Mart 1975- 21 Haziran 1977 Adalet Partisi- Millî Selamet Partisi- Milliyetçi Hareket Partisi- Cumhuriyetçi Güven Partisi Koalisyonu

21 Temmuz 1977- 5 Ocak 1978 Adalet Partisi - Millî Selamet Partisi- - Milliyetçi Hareket Partisi

20 Kasım 1991 – 16 Mayıs 1993 Doğru Yol Partisi- Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu

25 Haziran 1993 – 5 Ekim 1995 Doğru Yol Partisi- Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu

30 Ekim 1995 – 6 Mart 1996 Doğru Yol Partisi- Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonu

6 Mart 1996 – 28 Haziran 1996 Anavatan Partisi - Doğru Yol Partisi Koalisyonu

28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997 Refah Partisi - Doğru Yol Partisi Koalisyonu

30 Haziran 1997 – 11 Ocak 1999 Anavatan Partisi - Demokratik Sol Parti - Demokrat Türkiye Partisi Koalisyonu

28 Mayıs 1999 – 18 Kasım 2002 Demokratik Sol Parti - Milliyetçi Hareket Partisi - Anavatan Partisi Koalisyonu