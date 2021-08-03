KOAH Tedavisi İçin Geliştirilen Yeni Yöntem Dünyada İlk Kez Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde Uygulandı Yeni

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat ALTINTAŞ, KOAH hastalarının tedavisi için geliştirilen yeni bir yöntemin dünyada ilk defa Üniversitemiz Hastanesinde uygulanmaya başlandığını söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat ALTINTAŞ, KOAH hastalarının tedavisi için geliştirilen yeni bir yöntemin dünyada ilk defa Üniversitemiz Hastanesinde uygulanmaya başlandığını söyledi.

KOAH hastalığının iki tipi olduğunu belirten Doç. Dr. Nejat ALTINTAŞ, "Bir tanesi amfizem dediğimiz, balon yapan tip. Akciğer içerisinde bir yer şişiyor ve diğer alanların çalışmasına izin vermiyor. Bu hasta grubu az olan grup. Ama bir de bizim bronşitik dediğimiz, senenin en az üç ayı balgamla giden, öksürükle giden bir tipi var. Bu hastaların sayısı çok daha fazla" dedi.

Bu tip KOAH hastalarının yaşadığı en büyük sorunun boğulma hissi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Nejat ALTINTAŞ, "Hastalar, bir nevi suyun içerisinde, denizin içerisinde boğulmuş gibi hissediyor. Bu sefer de nefes açlığı hissetmeye başlıyorlar. Bunun sebebi, nefes borumuzun içerisinde balgam üreten hücreler var. Bu hücreler KOAH hastalarında fazlasıyla artıyor. Dolayısıyla durmadan balgam üretiyorlar" dedi.

Dünyada ilk kez sadece Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanan yeni tedavi yöntemini bir KOAH hastasına gerçekleştirilen uygulama sonrası anlatan Doç. Dr. Nejat ALTINTAŞ, "Hastamız KOAH hastasıydı. Yoğun balgam şikayeti vardı. Antibiyotik kullanmasına rağmen, bir sürü tedavi görmüş olmasına rağmen balgamlardan bir türü kurtulamıyordu. Bizim, dünyada ilk defa yaptığımız ve yaklaşık yarım saat süren bu işlemde hastayı uyutarak, yani genel anestezi altında, Bronkoskop dediğimiz bir aletle hastanın nefes borusunun içerisine giriyoruz ve görüntülüyoruz. Nefes borusunun içerisini gördükten sonra, ucunda balon olan ince bir boruyu bu Bronkoskop içerisinden geçirerek hastanın akciğerlerinin içerisine giriyoruz. Bütün akciğerin içerisini ağaç gibi düşünün, ağacın her bir dalına gelerek, o dalların içerisine balon diye tabir ettiğimiz bu cihaz vasıtasıyla, nefes borusunun içerisinde balgam üreten hücreleri bir nevi sersemletiyoruz. Dolayısıyla balgam üremesini engellemiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kullanılan teknolojinin Türk bilim insanları tarafından geliştirildiğini kaydeden Başhekim ALTINTAŞ, cihazdan da bahsederek "Bu balon dakikada 30 kere şişip iniyor. Ucunda da hafif kesen bir yapı var. Balon nefes borusu içerisinde şişip indikçe ve bu kesen yapı sayesinde oradaki balgam üreten hücreleri sersemletip öldürüyor. Dolayısıyla balgam üremesine engel oluyor" dedi.

Doç. Dr. Nejat ALTINTAŞ ayrıca "Hastalar artık balgam üremediği için, yaşadıkları boğulma hissiyatından kurtuldukları için son derece rahat ediyorlar. Dolayısıyla, umut ediyorum ki biz buradan bütün dünyaya bu cihazı tanıtmış olma imkanına kavuşacağız. Çünkü dünyada henüz böyle bir teknoloji yok. Biz de hastalarımızda uygulamaya ve son derece iyi sonuçlar almaya başladık"

'Hastalardan gelen talep çok fazla. '

Başhekim Doç. Dr. Nejat ALTINTAŞ, tedavinin başarısı hakkında ise "Biz tedavide başarılı olunca daha çok hasta gelmeye başladı. Bizim niyetimiz bu teknolojiyi ve tedavi yöntemini, özellikle sağlık turizmi açısından dünyadaki hastalara tanıtmak. Çünkü KOAH dünyada ölüm sırası açısından 5. sırada. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tahminine göre ise 5 yıl içerisinde 3. sıraya yükselecek. Bu kadar çok KOAH hastası varken, biz bu cihazın tüm dünyadaki hastalara faydalı olabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre